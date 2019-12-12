، هل كذب "أردوغان"؟.. وزير خارجيته ينفي ما أعلنه عن إرسال جنود لليبيا ،

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بعد يوم فقط من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها طرابلس ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، أن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا لا يشمل بنداً بخصوص نشر تركيا قوات هناك.
وأفاد "أوغلو" في مؤتمر صحفي بأنقرة بأن الاتفاق الجديد يركز أساساً على التدريب، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الوزير التركي: "الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات، الخليج 365 وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث، ليس هناك انتشار للقوات".
ووقعت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً وتركيا قبل أسبوعين، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً ومذكرة بخصوص الحدود البحرية.
أردوغان ليبيا وزير الخارجية التركي
هل كذب "أردوغان"؟.. وزير خارجيته ينفي ما أعلنه عن إرسال جنود لليبياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-11
بعد يوم فقط من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها طرابلس ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، أن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا لا يشمل بنداً بخصوص نشر تركيا قوات هناك.
وأفاد "أوغلو" في مؤتمر صحفي بأنقرة بأن الاتفاق الجديد يركز أساساً على التدريب، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الوزير التركي: "الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات، الخليج 365 وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث، ليس هناك انتشار للقوات".
ووقعت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً وتركيا قبل أسبوعين، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً ومذكرة بخصوص الحدود البحرية.
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
08:24 PM
"أوغلو" قال: الاتفاق الأمني لا يتضمن أي انتشار قوات
بعد يوم فقط من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها طرابلس ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، أن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا لا يشمل بنداً بخصوص نشر تركيا قوات هناك.
وأفاد "أوغلو" في مؤتمر صحفي بأنقرة بأن الاتفاق الجديد يركز أساساً على التدريب، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الوزير التركي: "الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات، الخليج 365 وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث، ليس هناك انتشار للقوات".
ووقعت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً وتركيا قبل أسبوعين، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً ومذكرة بخصوص الحدود البحرية.
، هل كذب "أردوغان"؟.. وزير خارجيته ينفي ما أعلنه عن إرسال جنود لليبيا ،
المصدر : الخليج 365
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