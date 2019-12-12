، مزحة ثقيلة.. هذا تبرير "تعليم مكة" عن فيديو اعتداء طالب على آخر ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط مطالبات متداولين بحماية الطلاب من الاعتداءات داخل المدرسة

أكدت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة أنها فتحت ملف تحقيق حول الفيديو المتداول، الذي ظهر فيه اعتداء طالب على آخر بمدرسة بالشرائع، لافتة إلى أن الحادثة كانت مزحة ثقيلة.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه اعتداء طالب على آخر بمدرسة بحي الشرائع بمكة المكرمة، وسط مطالبات من متداولي المقطع بحماية الطلاب من الاعتداءات داخل المدرسة.

وقالت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة: تم إجراء تحقيق حول الفيديو، وتبيَّن أن الواقعة مزحة ثقيلة بين الطالبَين.

وأشارت إلى أن أولياء أمور الطالبَين تنازلوا عن اتخاذ أي إجراء.مكة المكرمة إدارة تعليم مكة اعتداء طالب على آخر بالمدرسة