شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف تفاصيل إصابته بالإيدز وفصل من العمل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مواطن عن تفاصيل إصابته بمرض «الإيدز»، ما أدى إلى فصله من العمل.

وأوضح المواطن خلال لقائه ببرنامج «معالي المواطن»، أنه اكتشف إصابته بالمرض عندما أجرى تحاليل طبية بعد خضوعه للحجامة لـ4 أشهر متواصلة.

وأضاف أن مديره في العمل قرر فصله بعدما علم بمرضه، فما كان من زوجته إلى الصمود بجانبه والوقوف معه في محنته.

وأشار إلى أن الطبيبة أبلغت أهله هاتفيًا بالأمر، ليتعرض إلى مشاكل أسرية اضطر على إثرها إلى نقل محل إقامته.