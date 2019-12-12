بالصور: تعرَّف على تفاصيل ضبطية “الـ10 ملايين” حبة كبتاجون المخبأة في إرسالية “البطاطس”

تمكنت الجمارك السعودية بمنفذ البطحاء من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغ عددها (10.1) مليون حبة، عُثر عليها مخبأة في إرساليتَي خضار واردتَين إلى السعودية. وكشف محمد بن علي النعيم، وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، عن حيثيات هذه الضبطية بقوله: وردت لجمرك البطحاء إرسالية عبارة عن خضار من البطاطس محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند القيام بإجراءات التفتيش بالوسائل الآلية والحية عُثر على جزء من تلك الكمية مخبأة داخل الإرسالية بطريقة فنية.

وبعد إجراء التحقيقات مع المهرِّب، وتكثيف التحريات، تبيَّن أن هناك محاولة أخرى، سيقوم بها صديق له لتهريب المتبقي من الكمية. وبالفعل تم ترقب قدوم الشاحنة الأخرى، وعند وصولها للمنفذ ضُبط بداخلها النصف الآخر من الكمية مخبأة بطريقة التهريب نفسها. وأوضح النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وتم ضبطهم داخل السعودية. وأشار النعيم أنه على الرغم من دقة طريقة التهريب المنفَّذة لمحاولة إدخال هذه الكمية إلا أنه تم كشفها وإحباطها؛ وذلك يعود بعد فضل الله للحضور الذهني الدائم لمنسوبي الجمارك عند قيامهم بإجراءات التفتيش والإجراءات الأمنية الأخرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى الدعم اللامحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من قيادتنا الرشيدة، وذلك بدعم جميع المنافذ الجمركية بالوسائل الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات. مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب لتحقيق أهم ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.