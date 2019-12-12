للإرادة عنوان.. عشريني يقهر الإعاقة وينال دبلوم المعلمين

تمكَّن الشاب مالك أحمد سالم الشواورة، ابن الـ26 ربيعًا، من حفظ ثلث القرآن الكريم عبر المقرأة الهاتفية؛ وذلك بعد أن شجعه والداه على الالتحاق بحلقات القرآن الكريم؛ ليُتوَّج بحفظ كتاب الله، ويلبسهما تاج الوقار، رغم صعوبة تنقله من بيته للحلقة والعودة مرة أخرى؛ كونه من أصحاب الهمم العالية. ويروي الشواورة الذي يعاني لين العظام، ويمشي على كرسي متحرك، قصته ويقول: بدأت حفظ القرآن في الحلقات بتشجيع من والدَيّ، ولكن صعوبة التنقل حالت دون إكمالي هذه المسيرة، فأخبرني أحدهم بأن جمعية خيركم بجدة لديها خدمة خاصة لمن لا يستطيعون الحضور لحلقات القرآن، هي منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد، وتحديدًا خدمة المقرأة الهاتفية.

وأضاف: وفورًا اتصلت برقم المقرأة، ورد عليّ الشيخ المقرئ إبراهيم حشيبري – حفظه الله -، وبدأت الحفظ، وأنا اليوم خلال عام أتممت – ولله الحمد – حفظ ثلث القرآن. همة الشواورة لم تتوقف عند حفظ القرآن، بل أكمل دراسته الثانوية (قسم المنازل)، والتحق بدبلوم المعلمين بمعهد الإمام الشاطبي بجدة، وتخرج منه قبل أيام بتقدير ممتاز، وينوي الآن أن يصبح معلمًا وملهمًا في آن واحد للأصحاء قبل المعاقين؛ ليؤكد أن الإعاقة الحقيقية هي بالاستسلام للمصاعب وفقدان الأمل.