كتلة قطبية قادمة إلى #المملكة

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حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من كتلة قطبية قادمة على المملكة.

وقال كراني في تغريدة له عبر تويتر: سوف يتم تعامد الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر ويبدأ الشتاء في النصف الشمالي والصيف جنوبًا، حتى ذلك الحين تعيش أجواءنا عملية مد وجزر للكتل الباردة خاصة الشمال.

وتابع: من 15 إلى 20 ديسمبر كتلة قطبية تسيطر على الأجواء يصل محورها حتى الجنوب، الحيطة مطلوبة.

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وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس والجمعة.

وتوقعت الأرصاد عبر حسابها بموقع تويتر، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، تشمل هطول أمطار رعدية يُصاحبها تساقط البرد، مع رياح نشطة سرعتها تصل إلى 45 كم/ ساعة أو أكثر، مُثيرة للأتربة والغبار.

كما تؤثر الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، ميسان، أضم، الليث، القنفذة، جدة، رابغ، الخرمة، تربة، والمويه) والرياض (عفيف، الدوادمي، الزلفي، الغلط، شقراء، رماح، الخرج، والدرعية” والمحافظات الجنوبية والشرقية من منطقة القصيم، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الأحساء، الجبيل، القطيف، والخبر).

وتؤثر الحالة على الباحة (بلجرشي، المخواة، والمندق) وعسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، المجاردة، محايل، بارق، ورجال ألمع)، وجازان (العارضة، الدرب، فيفا، خروب، جيزان، صبيا، أبوعريش، وفرسان)، وذلك يومي الخميس والجمعة.

وبالنسبة إلى مناطق المدينة المنورة (مهد الذهب، وادي الفرع، الحناكية، العيص، خيبر، العلا، وينبع)، ومعظم مناطق حائل، والحدود الشمالية (طريف، عرعر، ورفحاء)، فتتأثر بأمطار متوسطة اليوم الخميس.

