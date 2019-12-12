حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

︎ : . يتوقع بمشيئة الله هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية. كذلك على مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.





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