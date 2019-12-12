︎ . ✅ لأنه قبل 3 سنوات وعد بالطرح.. واليوم أسهم أرامكو يتم تداولها في السوق السعودية ✅ ارتفاع سهم أرامكو للحد الأعلى في أول يوم تداول يعكس النظرة الاقتصادية الفاحصة للأمير محمد بن سلمان Advertisements ✅ قرار طرح أرامكو قرار شجاع ولا يصدر إلا عن قيادة تؤمن بحق إشراك الشعب في خيرات الوطن وفي تاج النفط العالمي ✅ نسبة تغطية اكتتاب أرامكو كانت أكثر 5 أضعاف مما خُطط لها وهو ما يؤكد قوة الشركة من جهة، وثقة المستثمرين المحليين والأجانب أفرادًا ومؤسسات بقوة أرامكو وأهمية الاستثمار فيها *لهذا.. وأكثر،، علينا مواصلة الوثوق بعرّاب رؤيتنا محمد بن سلمان* ????





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اكتتاب لماذا علينا الوثوق أكبر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.