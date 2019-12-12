بين ٢٠١٦ و ٢٠١٩ قصة نجاح تجاوزت كل التحديات

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*2016*
???? الأمير محمد بن سلمان يعلن عن نية طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب العام
*2019*
???? سهم أرامكو يتداول في السوق السعودية على أعلى تذبذب في أول أيامه
ما بين هذين التاريخين، قصة تستحق أن تروى..
القائمون على أرامكو، بدأوا في التجهيز للطرح، من خلال مراجعة قوائم الشركة والعمل على المتطلبات الفنية
العديد من أسواق المال والأعمال العالمية كانت تتسابق للظفر في أن يكون الاكتتاب من نصيب أسواقها
بعد أن تسرب نية حكومة المملكة أن تكون البداية بالسوق السعودية مع استبعاد خيار الأسواق الأجنبية، بدأت معركة الإعلام.. تقارير كاذبة وأخرى مثبطة، وثالثة مشككة.. جميعها كانت تحاول تثبيط همة السعوديين، ولو أن أولئك استوعبوا بأنها كجبل طويق لما حاولوا أصلًا..
الهجمات الإعلامية تفشل، وجاء الدور على (الخطة B).. مسيرات صواريخ كروز تستهدف مرافقة نفطية سعودية ليس مرة أو مرتين؛ بل 3 مرات‼ وكل ذلك لإفشال طرح أرامكو..
*فماذا حدث بعد ذلك؟؟*
أرامكو تستعيد عافيتها في أقل من أسبوعين، وتستعيد إنتاجها بالكامل، وبعد شهرين تطرح أسهمهما للاكتتاب، ليُقرع الجرس ???? وتكتمل القصة..
لو أن كل ما جرى حدث في بلد غير السعودية، لانهارت وخضعت منذ أول تهديد.. ولكن لأنها السعودية فقارعت كل الهجمات وتجاوزت كل التحديات، بهمة قيادتها وعرّاب رؤيتها محمد بن سلمان، الذي نقول له اليوم ومن أقصى القلب… شكرًا لك ????????
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