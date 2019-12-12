مختبر حي
يقول رئيس كاوست توني تشان «تعد كاوست مختبراً حيّاً للتحول الرقمي. واعتماد تقنية المركبات ذاتية القيادة يؤكد على متانة قاعدة أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى مرونة مجتمع حرمنا الجامعي، ما يجعل من كاوست الشريك المثاليّ لإجراء دراسة أوّلية لتجربة المدن الذكية في المملكة، وسبل تبنّيها واستعراض التجاوب معها».
ويقول رئيس شركة لوكال موتورز إندستريز فيكرانت آغاروال «تمتلك المملكة إمكانات هائلة لسوق الحافلات ذاتية القيادة، ليس فقط بالنسبة لنشر المركبات، ولكن أيضا لنمو وتحسين إمكانياتها. نحن متحمسون لنشر الحافلة «أولي» (Olli) في كاوست لتعزيز عملية التصنيع الرقمية الفريدة، من خلال الاتصال والتخصيص والسلامة مع المساهمة في فرص بحثية بالجامعة». وستعمل الشركة السعودية للنقل العام (سابتكو)، الشريك الإستراتيجي لكاوست على تشغيل الحافلة الذكية وإدارة العمليات من خلال موظفين سعوديين مؤهلين.
وتستخدم الحافلتان الذكيتان الخرائط وتقنية الاستجابة المعرفية، وآليات كشف الضوء وتحديد المدى (ليدار)، وأنظمة تجنب العوائق للتحكم بالمركبة والتجوال بها وقيادتها، علماً بأنّ كلا المركبتين مستدامتان وتعملان كهربائياً بشكل كامل ما يجعلهما صديقتين للبيئة. ومن جهته، يقول الرئيس التنفيذي لشركة إيزيمايل «تعد خدمة التنقل بالحافلات ذاتية القيادة هذه الأولى من نوعها في المملكة ونعتقد أنه يمكن تلبية احتياجات التنقل في الشرق الأوسط باستخدام هذه التقنية».
كاوست
تأسست عام 2009
جامعة عالمية للأبحاث على مستوى الدراسات العليا
تكرّس جهودها لإيجاد حلول للتحديات العلمية والتكنولوجية
أنتجت حتى الآن أكثر من 11 ألف بحث منشور
يشتمل مجتمعها على كوادر من أكثر من 100 جنسية مختلفة
كانت هذه تفاصيل خبر كاوست تطلق أول حافلات ذاتية القيادة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.