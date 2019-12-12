أمير القصيم: "دوت الخليج" أبرزت منجزات المنطقة بمهنية واحترافية

تسلم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بحضور وكلاء إمارة المنطقة، ومديري الجهات الحكومية والأهلية المدنية والعسكرية وأهالي المنطقة ورجال الأعمال والإعلام، خلال جلسته الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، الإصدار الخاص من صحيفة «دوت الخليج» بمناسبة مرور خمس سنوات على توليه إمارة القصيم تحت عنوان «فيصل بن مشعل خمس سنوات من العطاء والنماء»، من مدير مكتب صحيفة دوت الخليج الإقليمي بالمنطقة فهد الجهني، بمشاركة منسوبي المكتب.

نمو ونماء

تضمن الإصدار إنجازات الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، منذ أن كان نائبا لأمير المنطقة وتوثيق مراحل النهضة والنمو والنماء والبناء للمنطقة والمرتبطة برؤية 2030، وتبيان دور القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود الذي تقدمه لكافة الجهات الحكومية لنهضة دوت الخليج وتنمية المواطن، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الرصد النوعي عن النجاحات النوعية للمنطقة ومبادرات أمير منطقة القصيم المختلفة والمتنوعة.

مهنية عالية

أشاد الأمير فيصل بن مشعل بما تضمنه الملحق من رصد مميز ومحتوى ثري متنوع رصين وتغطيات مختلفة وأرقام وإحصاءات ومبادرات متنوعة، مبينا أن ما تحقق من إنجازات بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يعكس جهودا مباركة قدمت بروح التكاتف من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة، مبديا سعادته بما تم بذله من جهد وإخراج وتصميم في هذا الإصدار الخاص. وقدم شكره لمدير المكتب وزملائه ولكافة منسوبي صحيفة «دوت الخليج»، وعلى رأسهم رئيس التحرير الدكتور عثمان الصيني، وكافة العاملين معه بالمقر الرئيس، وأكد أمير منطقة القصيم أن ملاحق «دوت الخليج» متميزة نظير المهنية العالية والاحترافية والإخراج المميز الذي تتمتع به الصحيفة، وحضورها المميز في كافة المناسبات المتعددة والمتنوعة وخاصة في منطقة القصيم، مقدما جزيل شكره على جهودهم المبذولة ولشركاء النجاح في هذا العمل، داعيا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

تحقيق النجاحات

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من جهته، أعرب مدير مكتب صحيفة «دوت الخليج» بالقصيم فهد الجهني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، وأكد الجهني أن ما قام ويقوم به الأمير فيصل بن مشعل من جهود وأعمال ومبادرات تستحق أن تبرز وتعرض بشكل مهني يليق بما يقدمه لمواصلة تحقيق النجاحات، حيث إنه هو القائد الأول بالمنطقة ولكل إنجاز ونجاح مما جعله يحول كافة الجهات بالمنطقة إلى جهات فاعلة في سبيل الارتقاء إلى المستويات التي تحقق طموح القيادة الرشيدة، حيث إنه صانع الأحداث والأعمال الفكرية والثقافية والمحلية والعلمية والتنموية والاجتماعية المتنوعة بالمنطقة، وأضاف الجهني أن تميز أصداء هذا العدد جاء بمشاركة شركاء النجاح الذين هم أساس التميز مقدما، وعلى رأسهم الراعي الرسمي «جامعة القصيم، وفرع وزارة الزراعة والبيئة، وأمانة منطقة القصيم، والشؤون الصحية بالقصيم، والتجمع الصحي بالقصيم، ومياه القصيم، وشركة أسمنت القصيم، وشركة العباقرة، ومجموعة الضيف القابضة، وأبناء الشيخ محمد السويلم -رحمه الله- وشركة مصنع ألبان الخبراء، والشركة العربية السعودية لإنتاج الدواجن، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

أصداء واسعة

لاقى ملحق «دوت الخليج»، والذي جاء بعنوان «فيصل بن مشعل 5 سنوات من العطاء والنماء» أصداء واسعة وردود فعل كبيرة.

يذكر أن «دوت الخليج» هي الصحيفة الوحيدة التي قامت بعمل ملحق نوعي وشامل من 28 صفحة عن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بمناسبة مرور 5 أعوام على توليه إمارة منطقة القصيم، كما قد انفردت «دوت الخليج» بملحق قبل 4 سنوات عن الأمير فيصل بن مشعل بعنوان «عام من الإنجاز».