غاش درجة جديدة في نتائج الطلاب

في وقت تستعد الأسر في السعودية لخوض أبنائها اختبارات الفصل الأول خلال الأسابيع القادمة، أقرت وزارة التعليم بأن يتم تدوين كلمة «غاش» في حقل درجة اختبار المادة في كشوف النتائج لمن يثبت عليه تكرار الغش للمرة الثانية، وعلامة (×) في حقلي مجموع نهاية الفصل والمجموع النهائي، إضافة إلى حرمان الطالب الذي يثبت ممارسته الغش للمرة الثالثة من دخول الاختبار في بقية المواد التالية في جدول الاختبار بعد موافقة مكتب التربية والتعليم، وتدون ملاحظة في خانة الملاحظات (حرم من دخول الاختبار في بقية المواد لتكرار ارتكابه الغش).

تحرير محضر

أقرت الوزارة في سياق آلية «كيفية التعامل مع حالات الغش في الاختبارات» 3 إجراءات للتعامل مع الحالات التي يثب فيها غش الطالب في الاختبار للمرة الأولى، حيث يتم تحرير محضر بذلك يعتمده قائد المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، وتلغى درجة السؤال أو الأسئلة الذي ثبت غشه فيه، ويعطى صفرا في درجته، إضافة إلى أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك.

مواد التعثر

يلغى اختبار الطالب في المادة التي غش فيها ويعد مكملا مع الاحتفاظ له بدرجات أعمال السنة، وإذا كان الغش في الدور الثاني للمرحلة المتوسطة فيلغى اختباره وتتاح له إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر في بداية العام، أما الطالب في المرحلة الثانوية فيعد متعثرا ويسمح له باختبار المادة في موعد مواد التعثر.

كيفية التعامل مع حالات الغش في الاختبارات

الالتفات المتكرر والغش الشفوي

ينذر في المرة الأولى

عند تكرار المحاولة ينقل الطالب من مكانه إلى مكان آخر في قاعة الاختبار، وعند تكرار المحاولة تسحب ورقة إجابته ويُعدّ محضر بالحالة على أن يوقع من الملاحظين ويعتمد من رئيس اللجنة

إذا ثبت غش الطالب للمرة الأولى في اختبار نهاية الفصلين أو الدور الثاني

يحرر محضر بذلك يعتمده قائد المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك

تلغى درجة السؤال أو الأسئلة الذي ثبت غشه فيه ويعطى صفرا في درجته

Advertisements

يؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك

تكرار غش الطالب للمرة الثانية في اختبار نهاية أحد الفصلين أو الدور الثاني

يحرر محضر بذلك يعتمده قائد المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك

تسحب ورقة إجابته

يلغى اختباره في المادة التي غش فيها ويعد مكملا مع الاحتفاظ له بدرجات أعمال السنة، وإذا كان الغش في الدور الثاني للمرحلة المتوسطة فيلغى اختباره وتتاح له إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر في بداية العام، أما الطالب في المرحلة الثانوية فيعد متعثرا ويسمح له باختبار المادة في موعد مواد التعثر.

يدون في كشوف النتائج كلمة (غاش) في حقل درجة اختبار الفصل الذي وقع فيه الغش وعلامة (×) في حقلي مجموع نهاية الفصل والمجموع النهائي.

تكرار غش الطالب للمرة الثالثة في اختبار نهاية أحد الفصلين أو الدور الثاني

يحرر محضر بذلك يعتمده قائد المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك

يحرم الطالب من دخول الاختبار في بقية المواد التالية في جدول الاختبار بعد موافقة مكتب التربية والتعليم

تدون ملاحظة في خانة الملاحظات (حرم من دخول الاختبار في بقية المواد لتكرار ارتكابه الغش)