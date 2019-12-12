مكافحة 6 أسراب جراد في 35 ألف هكتار بالأحساء

كشف المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج» أمس، مكافحة 6 أسراب في أرض مساحتها الإجمالية 35 ألفا و700 هكتار خلال الأشهر الـ6 الماضية، وعدد الفرق المشاركة نحو 19 فرقة استكشاف ومكافحة، وبلغ إجمالي طلعات الفرق نحو 356 طلعة، وبلغت إجمالي المساحة المستكشفة 156 ألفا و557 هكتارا.

أرضية وجوية

أشار الخليل، عقب تكريم الفرق المشاركة في أعمال الاستكشاف والمكافحة، إلى أن الفرق كانت تمارس عملها في الميدان في الساعات الأولى من الفجر، وتستمر حتى المساء لمتابعة وتقييم أعمال المكافحة بشكل يومي، وتمت أعمال المكافحة بطريقتين أرضية وجوية، حتى القضاء كليا على الجراد في هذه المساحات المستكشفة، مشيدا بالجهود المتميزة، التي بذلتها الفرق من أجل القضاء على أسراب الجراد وحماية الثروة الزراعية في محافظة الأحساء.

تذليل العقبات

أكد المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التعاون الدائم والمستمر بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الشرقية في تذليل العقبات لفرق المكافحة من فسح الدخول للمزارع المغلقة أسهم في القضاء على أسراب الجراد، وأن توجيهات مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، كان لها الأثر الطيب على العاملين بالمكافحة في الموقع، ودافع إضافي لهم لتكثيف الجهود والقضاء على أسراب الجراد في زمن قياسي، علاوة على الدور الكبير الذي كان لمركز الجراد والآفات المهاجرة بجدة من دعم وتوفير جميع الاحتياجات لجميع الفرق حتى تمت عملية التطهير.

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لجنة مكافحة الجراد

إلى ذلك، فازت المملكة برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين قادمتين، وذلك خلال افتتاح الدورة الحادية والأربعين المنعقدة في أديس أبابا والتي تضم 36 دولة.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في مندوب مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس مريع القحطاني، في هذه الدورة التي تستمر ثلاثة أيام.

وأوضح المهندس القحطاني في تصريح له بهذه المناسبة أن فوز المملكة برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين قادمتين يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك اللجنة لأهمية دور المملكة الإيجابي، وجهودها في مكافحة الجراد والآفات المهاجرة.