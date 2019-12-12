التوثيق والتحول الرقمي
حققت وزارة العدل 7 إنجازات خلال العام الحالي في مجال التوثيق، وذلك في إطلاق التحول الرقمي للتوثيق وتفعيل إصدار الوكالات إلكترونيا من خارج المملكة وتفعيل الضبط الإلكتروني لجميع خدمات التوثيق، كذلك تغطية 26 مدينة من خلال مبادرة كتابات العدل المتنقلة، وحققت الوزارة أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية دون الحضور لكتابات العدل، واستطاعت أن تحقق المملكة المرتبة الـ19 في مؤشر تسجيل المملكة بعد أن كان ترتيب المملكة قبل 3 أعوام 34، أيضا من الإنجازات التي حققت في التوثيق 95 % من الوكالات التي تصدر من كتابات العدل تقدم خلال أقل من 15 دقيقة.
التنفيذ والملف الشخصي
تم إطلاق 15 خدمة للوصول لمحاكم بلا ورق، وإطلاق وحدة التنفيذ المركزي وتفعيل الملف الشخصي لإدارة ومتابعة طلبات التنفيذ، حققت المملكة المرتبة الـ51 في مؤشر إنفاذ العقود بعد أن كان ترتيب المملكة 105، إطلاق 20 مركز شمل لتنفيذ الزيارة والحضانة وتفعيل الإحالة الإلكترونية إلى مقدمي خدمات التنفيذ.
التوثيق
إطلاق التحول الرقمي للتوثيق
تفعيل إصدار الوكالات إلكترونيا من خارج المملكة
تفعيل الضبط الإلكتروني لجميع خدمات التوثيق
تغطية 26 مدينة من خلال مبادرة كتابات العدل المتنقلة
حققت الوزارة أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية دون الحضور لكتابات العدل
استطاعت أن تحقق المملكة المرتبة الـ19 في مؤشر تسجيل المملكة بعد أن كان ترتيب المملكة قبل 3 أعوام 34
الإنجازات التي حققت في التوثيق 95% من الوكالات التي تصدر من كتابات العدل تقدم خلال أقل من 15 دقيقة
القضاء
اكتمال القضاء المتخصص
إطلاق المركز الموحد لتدقيق الدعاوى
إطلاق مشروع توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة
تفعيل مبادرة المصالحة والتراضي عن بعد
تفعيل النقض أمام المحكمة العليا
تفعيل الاستئناف مرافعة على مرحلتين
إنشاء مركز العمليات لمتابعة أعمال القطاع العدلي
إطلاق مشروع رقمنة إجراءات التقاضي
إطلاق صندوق النفقة
تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 في مؤشر استقلال القضاء ثماني مراتب فأصبحت المملكة في المرتبة الـ16
كانت هذه تفاصيل خبر 17 إجراء للعدل في القضاء والتوثيق خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.