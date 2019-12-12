17 إجراء للعدل في القضاء والتوثيق خلال 2019

كشفت وزارة العدل 17 منجزا حققت في عام 2019 في مجال القضاء والتوثيق، حيث حققت 10 منجزات في القضاء من أهمها اكتمال القضاء المتخصص، وإطلاق المركز الموحد لتدقيق الدعاوى إلى جانب إطلاق مشروع توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، وتفعيل مبادرة المصالحة والتراضي عن بعد، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، إلى جانب تفعيل الاستئناف مرافعة على مرحلتين وإطلاق صندوق النفقة، وإنشاء مركز العمليات لمتابعة أعمال القطاع العدلي، وإطلاق مشروع رقمنة إجراءات التقاضي، ومن أهم الإنجازات التي حققت للوزارة تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 في مؤشر استقلال القضاء ثماني مراتب فأصبحت المملكة في المرتبة الـ16.

التوثيق والتحول الرقمي

حققت وزارة العدل 7 إنجازات خلال العام الحالي في مجال التوثيق، وذلك في إطلاق التحول الرقمي للتوثيق وتفعيل إصدار الوكالات إلكترونيا من خارج المملكة وتفعيل الضبط الإلكتروني لجميع خدمات التوثيق، كذلك تغطية 26 مدينة من خلال مبادرة كتابات العدل المتنقلة، وحققت الوزارة أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية دون الحضور لكتابات العدل، واستطاعت أن تحقق المملكة المرتبة الـ19 في مؤشر تسجيل المملكة بعد أن كان ترتيب المملكة قبل 3 أعوام 34، أيضا من الإنجازات التي حققت في التوثيق 95 % من الوكالات التي تصدر من كتابات العدل تقدم خلال أقل من 15 دقيقة.

التنفيذ والملف الشخصي

تم إطلاق 15 خدمة للوصول لمحاكم بلا ورق، وإطلاق وحدة التنفيذ المركزي وتفعيل الملف الشخصي لإدارة ومتابعة طلبات التنفيذ، حققت المملكة المرتبة الـ51 في مؤشر إنفاذ العقود بعد أن كان ترتيب المملكة 105، إطلاق 20 مركز شمل لتنفيذ الزيارة والحضانة وتفعيل الإحالة الإلكترونية إلى مقدمي خدمات التنفيذ.

التوثيق

إطلاق التحول الرقمي للتوثيق

تفعيل إصدار الوكالات إلكترونيا من خارج المملكة

تفعيل الضبط الإلكتروني لجميع خدمات التوثيق

تغطية 26 مدينة من خلال مبادرة كتابات العدل المتنقلة

حققت الوزارة أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية دون الحضور لكتابات العدل

استطاعت أن تحقق المملكة المرتبة الـ19 في مؤشر تسجيل المملكة بعد أن كان ترتيب المملكة قبل 3 أعوام 34

الإنجازات التي حققت في التوثيق 95% من الوكالات التي تصدر من كتابات العدل تقدم خلال أقل من 15 دقيقة

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القضاء

اكتمال القضاء المتخصص

إطلاق المركز الموحد لتدقيق الدعاوى

إطلاق مشروع توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة

تفعيل مبادرة المصالحة والتراضي عن بعد

تفعيل النقض أمام المحكمة العليا

تفعيل الاستئناف مرافعة على مرحلتين

إنشاء مركز العمليات لمتابعة أعمال القطاع العدلي

إطلاق مشروع رقمنة إجراءات التقاضي

إطلاق صندوق النفقة

تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 في مؤشر استقلال القضاء ثماني مراتب فأصبحت المملكة في المرتبة الـ16