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تعاون بين جامعتي المؤسس وجدة والأمر بالمعروف

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف المذكرتان التي وقعهما الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، مع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والحلقات الدراسية المشتركة، ما يسهم في تطوير الأداء، واستثمار إمكانات الجامعة العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق أهداف المذكرتين.


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