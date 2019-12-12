تعاون بين جامعتي المؤسس وجدة والأمر بالمعروف

وتهدف المذكرتان التي وقعهما الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، مع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والحلقات الدراسية المشتركة، ما يسهم في تطوير الأداء، واستثمار إمكانات الجامعة العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق أهداف المذكرتين.
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