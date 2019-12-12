انطلاق رحلات قطار الحرمين بكادر يضم 60 مضيفا

انطلقت أمس رحلات قطار الحرمين من محطة مطار الملك عبدالعزيز والتي تتجه لكل من المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما صرح مصدر بمحطة القطار لـ«دوت الخليج» أن قطار محطة مطار الملك عبدالعزيز هو الأول على مستوى الشرق الأوسط بوصفه قطارا سريعا مرتبطا بالمطار، وتم تدشينه بحضور عدد من مسؤولي مطار الملك عبدالعزيز وشركة سار.

وأعربت المسافرة الدكتورة نجوى حسن لـ«دوت الخليج» عن سعادتها بحفاوة واستقبال الموظفين وأنها أجلت بعض المشاريع كي تكون من ضمن الركاب على متن أول رحلة لقطار الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز، كما رصدت «دوت الخليج» مقصورات القطار في درجة رجال الأعمال والسياحة وتميزت درجة رجال الأعمال بأنها تقدم وجبات مجانية للمسافرين، ومقاعد الجلوس أكثر اتساعا، كما توجد شاشة ترفيه، بينما تتوفر الوجبات لدرجة السياحة من الكافتيريا.

ذكر المصدر أن عدد الكادر من المضيفين السعوديين على متن القطارات يبلغ 60 شابا وشابة، كما يوجد 86 آخرين في كادر التوجيه والإرشاد، وبدأت الرحلات بـ10 رحلات يوميا من جدة للمدينة ذهابا وعودة، كما ذكر المصدر أنه من المتوقع بدء الرحلات إلى مكة المكرمة في الـ18 من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، أن قطار الحرمين عاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مؤكد على استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.

محطة قطار الحرمين

تتكون من 6 طوابق

مناطق تجارية

منطقة مخصصة لانتظار ركاب الدرجة الأولى

مساحة المناطق الاستثمارية في المحطة 2543 مترا مربعا

الطاقة الاستيعابية للمحطة نحو 3204 ركاب في الساعة

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معلومات وأرقام

60 مضيفا ومضيفة

86 في التوجيه والإرشاد

18 ديسمبر متوقع بدء الرحلات إلى مكة المكرمة

تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة

يوجد 6 أرصفة يبلغ طول الرصيف الواحد 519 مترا، ويستطيع استيعاب قطارين مزدوجين

حجز التذاكر عبر قنوات الحجز

تمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع

تضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات