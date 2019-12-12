وأعربت المسافرة الدكتورة نجوى حسن لـ«دوت الخليج» عن سعادتها بحفاوة واستقبال الموظفين وأنها أجلت بعض المشاريع كي تكون من ضمن الركاب على متن أول رحلة لقطار الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز، كما رصدت «دوت الخليج» مقصورات القطار في درجة رجال الأعمال والسياحة وتميزت درجة رجال الأعمال بأنها تقدم وجبات مجانية للمسافرين، ومقاعد الجلوس أكثر اتساعا، كما توجد شاشة ترفيه، بينما تتوفر الوجبات لدرجة السياحة من الكافتيريا.
ذكر المصدر أن عدد الكادر من المضيفين السعوديين على متن القطارات يبلغ 60 شابا وشابة، كما يوجد 86 آخرين في كادر التوجيه والإرشاد، وبدأت الرحلات بـ10 رحلات يوميا من جدة للمدينة ذهابا وعودة، كما ذكر المصدر أنه من المتوقع بدء الرحلات إلى مكة المكرمة في الـ18 من شهر ديسمبر الجاري.
وأوضح مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، أن قطار الحرمين عاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مؤكد على استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.
محطة قطار الحرمين
تتكون من 6 طوابق
مناطق تجارية
منطقة مخصصة لانتظار ركاب الدرجة الأولى
مساحة المناطق الاستثمارية في المحطة 2543 مترا مربعا
الطاقة الاستيعابية للمحطة نحو 3204 ركاب في الساعة
معلومات وأرقام
60 مضيفا ومضيفة
86 في التوجيه والإرشاد
18 ديسمبر متوقع بدء الرحلات إلى مكة المكرمة
تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة
يوجد 6 أرصفة يبلغ طول الرصيف الواحد 519 مترا، ويستطيع استيعاب قطارين مزدوجين
حجز التذاكر عبر قنوات الحجز
تمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع
تضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق رحلات قطار الحرمين بكادر يضم 60 مضيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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