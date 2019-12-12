فيصل بن مشعل يشهد توقيع عقد شراكة بين تعليم القصيم ومجلس الفتيات

شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، توقيع عقد شراكة بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ومجلس فتيات منطقة القصيم. ووقّع مذكرة التفاهم من جانب تعليم المنطقة المساعدة للشؤون التعليمية هيفاء اليوسف، ومن جانب مجلس فتيات القصيم أمين المجلس منال المهنا. ويهدف عقد الشراكة إلى إقامة ورش وبرامج تدريبية، ورفع مستوى الوعي الفكري والممارسات الحاسوبية والمهارات القيادية، وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين والاستفادة من الخدمات المقدمة من كلا الطرفين للمجتمع التعليمي، ودعم المناشط الخاصة بالطالبات ومنسوبات التعليم من معلمات وإداريات، وذلك من خلال مدارس التعليم وأندية ومراكز الحي في قطاع التعليم. وأشاد أمير منطقة القصيم بما احتوته الشراكة الفاعلة بين التعليم ومجلس فتيات المنطقة، لوضع الخطط التنفيذية للعلاقات بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مثنيا على تميز منطقة القصيم بالتكامل بين قطاعاتها وأبنائها، مرحبا بمثل هذه الشراكات لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بكل ما يخدم التطوير والتدريب للشباب والفتيات لتحقيق طموحاتهم، مشددا على الاهتمام بالجانب السلوكي بين شباب وفتيات المنطقة، والاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس لخدمة فتيات المنطقة، وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم، والمساهمة في بناء دوت الخليج وتقدمه. حضر التوقيع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمدير العام لتعليم المنطقة صالح الجاسر، ومساعد مدير تعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني، ومستشارة ديوان الإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي، ومستشارة ديوان الإمارة لولوة الخميري.



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