500 ريال مكافأة الحاصلين على 90 % بالقدرات

جاء ذلك على خلفية تفقده عددًا من المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة الدرب، ضمن جولاته على مكاتب التعليم بالمحافظات للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الانتظام الدراسي بها، في إطار جهود الإدارة لدعم المبادرات النوعية وتعزيز جهود الميدان التعليمي، وتحفيز القائمين عليه لتقديم أفضل ما يمكن، وإحداث حراك تعليمي ورفع كفاءة العمل داخل الصف الدراسي بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، وشملت الجولة مدرسة سمرة الجد الابتدائية، وسمرة الجد المتوسطة والثانوية، حيث تفقد خلالها مختلف مرافق المدارس من فصول دراسية ومختبرات ومصادر تعلم وقاعات الأنشطة، مخاطباً الطلاب بأنهم كنز دوت الخليج القادم وأنه المملكة تنتظر منهم الاجتهاد والبذل والعطاء وتربع منصات التميز والتكريم.
والتقى الحازمي بمشرفي ومشرفات وقادة وقائدات مكتب تعليم الدرب لمناقشة نواتج التعلم، مستمعاً إلى ملاحظاتهم وآرائهم في كل ما يحقق مؤشرات الأداء المدرسي ومتابعتها والارتقاء بأداء المدرسة.
وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي لـ«دوت الخليج» أنه وقف على مراحل الإنجاز للمبنى الجديد لمدرسة سمرة الجد الابتدائية والمتوسطة للبنات ووجه المقاول بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وسرعة الاستفادة من المشروع الجديد لضمان توفير بيئة تعليمية جاذبة، معرباً عن شكره لمنسوبي التعليم بالمحافظة على الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والعملية التعليمة بها.
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