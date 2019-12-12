

القاهرة 14 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي مساء اليوم بمنزله حفل عشاء تكريمًا لرئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف

ورحب السفير أسامة نقلي خلال اللقاء بوفد رجال الأعمال مهنئًا في الوقت ذاته رئيس وأعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري الذي تم تشكيله حديثًا، متمنيًا لهم تحقيق الأهداف التي يطمحون إليها في دورتهم الجديدة.

ودار حديث حول الاستثمار في مصر وأهمية الاستفادة من متانة العلاقات التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

حضر الحفل القائم بأعمال سفارة المملكة في مصر عبدالله بن فهد الشمري والملحق التجاري بالسفارة أنور بن حصوصة وعدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين.

// انتهى //

01:43ت م

0335



القاهرة 14 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي مساء اليوم بمنزله حفل عشاء تكريمًا لرئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودية برئاسة بندر بن محمد العامري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.ورحب السفير أسامة نقلي خلال اللقاء بوفد رجال الأعمال مهنئًا في الوقت ذاته رئيس وأعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري الذي تم تشكيله حديثًا، متمنيًا لهم تحقيق الأهداف التي يطمحون إليها في دورتهم الجديدة.ودار حديث حول الاستثمار في مصر وأهمية الاستفادة من متانة العلاقات التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.حضر الحفل القائم بأعمال سفارة المملكة في مصر عبدالله بن فهد الشمري والملحق التجاري بالسفارة أنور بن حصوصة وعدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين.// انتهى //01:43ت م0335

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر يقيم حفل عشاء تكريمًا لمجلس الأعمال السعودي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.