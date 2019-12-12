السعودية اليوم / محافظ القريات يجتمع بمدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف



القريات 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

اجتمع محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر اليوم في صالة الاجتماعات بالمحافظة مع مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي ومدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالقريات صالح بن خيران الحربي ، بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشئون التنموية وكيل المحافظ المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة ، واتُخذ عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم العمل التجاري وتفعيل دور المراقبة وفرض العقوبات على من يخالف الأنظمة والتعليمات .

وأكد محافظ القريات خلال الاجتماع أهمية تزويد المحافظة بتقارير دورية عن جولات المفتشين على المحال التجارية لمتابعة تنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمته ومعالجة قضايا التستر والغش التجاري وتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص .

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