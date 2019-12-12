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عبادي وبدر الحشيش في سمرات موسم الرياض.. إبداع يفوق الخيال
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل جمهور موسم الرياض في جلسات “سمرات موسم الرياض” مع أغاني الفنان عبادي الجوهر والفنان بدر الحشيش، تنظيم شركة روتانا.
وتغنى عبادي الجوهر بأجمل أغانيه ومنها: (بس معك، انت تامر، ترجع بخير، وعد الحر، يا سيدي بدري، هرجلي، ماخذ على خاطري، أحب فيك الوقت، عيونك، كل العواذل، ضاع الأمل).
كما تفاعل الجمهور مع أغاني الفنان بدر الحبيش ومنها: “يا الرياض، من يحب اثنين، قلبي حديد، كل شي تمام، إياني وإياك، لي شهر، هوى قلبي، مسكت”.
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