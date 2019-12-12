موقف إنساني لـ عبدالعزيز بن فهد

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الفنان فايز المالكي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز بن فهد رصد من خلاله موقفًا إنسانيًّا له.

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وظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد، خلال المقطع، حيث تفاعل مع أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقام بحمله وتقبيله واحتضانه، فيما دعت والدته للأمير بالخير والبركة.

وعلق فايز المالكي على المقطع بقوله: “ما أجمل جبر الخواطر!”.

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