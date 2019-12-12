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محمد بن مسعود - الدمام - تقرر أن تصل بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى جدة مساء يوم غدٍ الخميس، بعد نهاية المعسكر التدريبي في أبوظبي.
حيث أنهى الفريق الكروي الأول تدريباته المسائية في معسكره الحالي في أبوظبي، بتمارين ترفيهية، وتدريبات كرة الطائرة على شاطئ البحر، فيما أجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية تمارين تقوية العضلات، وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد.
ومن جهة أخرى شارك أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور وائل الحلبي، والمهندس أيمن المدني، والدكتور أحمد باقاسي، والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد نور، والكابتن سعيد المولد، في الحفل السنوي الذي تنظمه جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية للنادي.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:44 AM
تقرر أن تصل بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى جدة مساء يوم غدٍ الخميس، بعد نهاية المعسكر التدريبي في أبوظبي.
حيث أنهى الفريق الكروي الأول تدريباته المسائية في معسكره الحالي في أبوظبي، بتمارين ترفيهية، وتدريبات كرة الطائرة على شاطئ البحر، فيما أجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية تمارين تقوية العضلات، وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد.
ومن جهة أخرى شارك أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور وائل الحلبي، والمهندس أيمن المدني، والدكتور أحمد باقاسي، والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد نور، والكابتن سعيد المولد، في الحفل السنوي الذي تنظمه جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية للنادي.
، بعد نهاية المعسكر التدريبي في أبو ظبي.. بعثة الأهلي تصل جدة غداً ،
المصدر : الخليج 365
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