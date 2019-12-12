، موقف نبيل.. "الحارثي" يتنازل عن جائزة أفضل ورقة عمل لخريجة الحي المتعلم الأول ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
في موقف نبيل تنازل مدير إدارة التعليم المستمر بمنطقة مكة المكرمة عن جائزة أفضل ورقة عمل؛ نالها لأنها تجربة حقيقية لتدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال الأحياء المتعلمة، للخريجة "تغريد خلف"، وهي إحدى خريجات الحي المتعلم الأول؛ وذلك لجهدها المبذول خلال الإعداد لورقة العمل.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ملتقى دور التدريب في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، الذي عُقد بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 - 7 ديسمبر 2019، وقامت بالإعداد له وتنظيمه الأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة.
وناقش الملتقى محاور رئيسية عن التدريب التنبُّئي وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
وفازت ورقة عمل بعنوان "تجارب عملية في تأهيل رواد الأعمال"، قام بعرضها خالد بن جميل الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بمنطقة مكة المكرمة بجائزة أفضل ورقة عمل؛ لكونها تجربة حقيقية لتدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال الأحياء المتعلمة.
وفي نهاية الملتقى فاجأ "الحارثي" الحضور بالتنازل عن الجائزة مع تقديم الشكر للخريجة تغريد خلف معدة ورقة العمل الفائزة بالجائزة، وهي إحدى خريجات الحي المتعلم الأول، على جهدها المبذول خلال الإعداد لورقة العمل.
وقامت نجلاء حلواني ممثلة الأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة بتقديم مبلغ الجائزة وشهادة شكر وتقدير للفائزة.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:50 AM
خلال مشاركة مدير التعليم المستمر بمكة في ملتقى ريادة الأعمال والتنمية المستدامة بالقاهرةموقف نبيل.. "الحارثي" يتنازل عن جائزة أفضل ورقة عمل لخريجة الحي المتعلم الأول
في موقف نبيل تنازل مدير إدارة التعليم المستمر بمنطقة مكة المكرمة عن جائزة أفضل ورقة عمل؛ نالها لأنها تجربة حقيقية لتدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال الأحياء المتعلمة، للخريجة "تغريد خلف"، وهي إحدى خريجات الحي المتعلم الأول؛ وذلك لجهدها المبذول خلال الإعداد لورقة العمل.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ملتقى دور التدريب في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، الذي عُقد بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 - 7 ديسمبر 2019، وقامت بالإعداد له وتنظيمه الأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة.
وناقش الملتقى محاور رئيسية عن التدريب التنبُّئي وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
وفازت ورقة عمل بعنوان "تجارب عملية في تأهيل رواد الأعمال"، قام بعرضها خالد بن جميل الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بمنطقة مكة المكرمة بجائزة أفضل ورقة عمل؛ لكونها تجربة حقيقية لتدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال الأحياء المتعلمة.
وفي نهاية الملتقى فاجأ "الحارثي" الحضور بالتنازل عن الجائزة مع تقديم الشكر للخريجة تغريد خلف معدة ورقة العمل الفائزة بالجائزة، وهي إحدى خريجات الحي المتعلم الأول، على جهدها المبذول خلال الإعداد لورقة العمل.
وقامت نجلاء حلواني ممثلة الأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة بتقديم مبلغ الجائزة وشهادة شكر وتقدير للفائزة.
، موقف نبيل.. "الحارثي" يتنازل عن جائزة أفضل ورقة عمل لخريجة الحي المتعلم الأول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر موقف نبيل.. "الحارثي" يتنازل عن جائزة أفضل ورقة عمل لخريجة الحي المتعلم الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.