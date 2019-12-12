، موقف نبيل.. "الحارثي" يتنازل عن جائزة أفضل ورقة عمل لخريجة الحي المتعلم الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مشاركة مدير التعليم المستمر بمكة في ملتقى ريادة الأعمال والتنمية المستدامة بالقاهرة

في موقف نبيل تنازل مدير إدارة التعليم المستمر بمنطقة مكة المكرمة عن جائزة أفضل ورقة عمل؛ نالها لأنها تجربة حقيقية لتدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال الأحياء المتعلمة، للخريجة "تغريد خلف"، وهي إحدى خريجات الحي المتعلم الأول؛ وذلك لجهدها المبذول خلال الإعداد لورقة العمل.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ملتقى دور التدريب في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، الذي عُقد بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 - 7 ديسمبر 2019، وقامت بالإعداد له وتنظيمه الأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة.

وناقش الملتقى محاور رئيسية عن التدريب التنبُّئي وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وفازت ورقة عمل بعنوان "تجارب عملية في تأهيل رواد الأعمال"، قام بعرضها خالد بن جميل الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بمنطقة مكة المكرمة بجائزة أفضل ورقة عمل؛ لكونها تجربة حقيقية لتدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال الأحياء المتعلمة.

وفي نهاية الملتقى فاجأ "الحارثي" الحضور بالتنازل عن الجائزة مع تقديم الشكر للخريجة تغريد خلف معدة ورقة العمل الفائزة بالجائزة، وهي إحدى خريجات الحي المتعلم الأول، على جهدها المبذول خلال الإعداد لورقة العمل.

وقامت نجلاء حلواني ممثلة الأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة بتقديم مبلغ الجائزة وشهادة شكر وتقدير للفائزة.

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