، "اليوبي" يرعى اللقاء السنوي للنقل بمنطقة مكة.. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمه الجمعية السعودية للهندسة المدنية

يرعى مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اللقاء السنوي عن النقل بمنطقة مكة المكرمة، والذي تنظمه الجمعية السعودية للهندسة المدنية صباح غد الخميس.

ويشتمل برنامج اللقاء، الذي يحتضنه مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، على كلمة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن سعيد آل غانم الغامدي، وعرض عن الجمعية، مع تكريم للشخصيات الشرفية والرعاة والداعمين والشركاء.

كما يشتمل البرنامج على جلسة محاضرات علمية يرأسها الدكتور محمد نور بن ياسين فطاني، عضو الشرف للجمعية السعودية للهندسة المدنية، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، والمهندس محمد بن حسين مليباري، مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة محافظة جدة، والمهندس عبدالله بن إبراهيم المرشد، المدير التنفيذي للمشاريع والإدارة الفنية بشركة قطارات مكة للنقل العام، والدكتور علاء بن رشاد سندي، عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بجامعة الملك عبدالعزيز.

تليها حلقة نقاش يرأسها الدكتور عبدالرحيم بن حمود الزهراني، عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو الشرف للجمعية السعودية للهندسة المدنية، ويشارك فيها: المهندس مفرح بن محمد الزهراني، عضو مجلس الشورى وعضو الشرف للجمعية السعودية للهندسة المدنية، والدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، والمهندس علي بن محمد القرني نائب أمين محافظة جدة للمشاريع والبيئة، والمهندس محمد توفيق بن مصطفى مدني، مدير عام مشروع النقل العام في مكة المكرمة بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

كما ستعقد الجمعية العمومية اجتماعًا على هامش هذه الفعاليات لمناقشة أهم التوصيات، ويعقب ذلك انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور عبدالله بن سعيد آل غانم الغامدي بما سيتضمنه اللقاء، وما سيطرحه من رؤى جادة، ومناقشة مثمرة عن موضوع "النقل" وما يشهده من تحديات مستمرة.

وأكد أنها ستكون إضافة مهمة للجمعية، فيما أشار الدكتور علي بن عثمان ملبياري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية والمدير التنفيذي للجمعية إلى أهمية عقد مثل تلك اللقاءات القيمة، بما تتضمنه من طرح جاد حول قضية مهمة تتمثل في النقل بمنطقة مكة المكرمة، تستوجب مشاركة المختصين بآرائهم ومقترحاتهم البناءة، في سبيل تذليل كل العقبات التي تواجه المنطقة فيما يتصل بالنقل ووسائله.