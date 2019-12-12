، " البركاني" يبحث مع السفير الأمريكي تأمين الملاحة البحرية من الخطر الحوثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس الوزراء اليمني التقى مسؤولاً أمميًا وأكد ضرورة التصدي لجرائم الميليشيا الإرهابية

التقى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة وتأمين الملاحة البحرية من خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبما يُسهم في تعزيز الأمن القومي, إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة للدفع بعجلة السلام وتحقيق عملية الحل السياسي الشامل للولوج باليمن إلى واحة الأمن والاستقرار، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم، الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد العبيد.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين اليمن والمفوضية السامية في مجالات رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين.

وناقش الجانبان المسؤولية القانونية والأخلاقية للمفوضية السامية، في كشف جرائم الحرب التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين ومن بينها حالات القتل خارج القانون والاختطافات والإخفاء القسري وسياسة التجويع والقمع، ونهب المساعدات الإغاثية، إضافة إلى المحاكمات الهزلية للصحافيين المختطفين في سجونها منذ نحو خمس سنوات.

وشدد "عبدالملك" على ضرورة عدم السكوت عما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من انتهاكات وجرائم تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدًا أن ذلك يحتم على الأمم المتحدة ومنظماتها الكشف بحيادية عن هذه الجرائم والانتهاكات وعدم القبول بالضغوط والإملاءات والتهديدات الحوثية للتنمية.رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاتي السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد