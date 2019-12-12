محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، البريطاني "آنتوني جوشوا" والذي فاز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة. ونشر المصور بندر الجلعود صورة لولي العهد مع جوشوا، وكتب :"سمو سيدي ولي العهد⁩ خلال لقائه مع "آنتوني جوشوا" بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه بالنزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آنتوني جوشوا بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة 12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:38 AM Advertisements ولي العهد يستقبل "آنتوني جوشوا" ولي العهد يستقبل "آنتوني جوشوا" استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، البريطاني "آنتوني جوشوا" والذي فاز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة. ونشر المصور بندر الجلعود صورة لولي العهد مع جوشوا، وكتب :"سمو سيدي ولي العهد⁩ خلال لقائه مع "آنتوني جوشوا" بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه بالنزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية". الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يستقبل "آنتوني جوشوا" ،

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