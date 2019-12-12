، العطوي: سنكون حاضرين بقوة في المباراة .. ومبولحي: نعدكم بالنقاط ،

محمد بن مسعود - الدمام - في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفتح

شدد خالد العطوي المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على أهمية مواجهة الفتح للتقدم في سلم الترتيب مؤكدًا ضرورة الحضور القوي للظفر بنتيجة مباراة الفتح.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب خالد العطوي عصر اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: مباراة الفتح مهمة جدًا جدًا لاستمرار النتائج الإيجابية للفريق من الناحية الفنية وإن شاء الله نكمل هذه السلسلة في آخر 5 مباريات، فريقنا يقدم مباريات مميزة ونتائج إيجابية إذا استثنينا مباراة الاتحاد التي خسرناها في الجولات الماضية سواء في الدوري أو الكأس، الفريق استعاد نغمة الفوز، وهذا شيء إيجابي، وإن شاء الله نكمل المسيرة والمشوار بالانتصار على الفتح وهذا الشيء الذي نركز عليه.

وأضاف كان استعدادنا إيجابيًا ومثاليًا هذا الأسبوع ركزنا على النواحي التكتيكية سواء نقاط الضعف أو القوة في الفريق المنافس، سنكون حاضرين بقوة في المباراة ونحصد جهدنا خلال هذا الأسبوع.

فيما قال الحارس الجزائري رايس مبولحي وقائد فريق الاتفاق: اجتهدنا خلال تمارين الأسبوع وكان التركيز عاليًا جدًا للحضور بشكل قوي لمباراة الفتح المهمة.

وأضاف: عملنا بجد مع الكابتن خالد والجهاز الفني كاملاً ونعد الجماهير بالنقاط الثلاث.

ميدانيًا أجرى الفريق الأول لكرة القدم تدريبه الرئيس مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف لاستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تحضيرًا لمواجهة الفتح وذلك تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمرين الاستحواذ عبر 3 مجموعات، ثم طبق لاعبو الفريق الجانب الفني من خلال تنفيذ عددٍ من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بمناورة في منتصف الملعب.

وعلى صعيد آخر وقعت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم عقدًا احترافيًا مع لاعب الوسط فيصل الغامدي لمدة خمس سنوات حتى العام 2024، ويعد الغامدي واحدًا من المواهب الشابة التي برزت من الفئات السنية في الاتفاق وأحد ركائز المنتخب السعودي للشباب تحت 19 عامًا.