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أحبط أفراد النقطة الأمنية جنوب القنفذة خلال هذا الأسبوع عددًا من محاولات تهريب عشبة القات الممنوعة، كان آخرها مساء اليوم؛ إذ تمكنوا من إفشال عملية تهريب 179 حزمة قات خلال محاولة سائق شاحنة "صهريج" تهريبها إلى جدة بعد إخفائها بطريقة احترافية داخل الصهريج، لكن فطنة رجال الأمن أبطلت حيلته.
كما تم إفشال عمليتَي تهريب أخريَين خلال هذا الأسبوع بالموقع نفسه بعدما قام أشخاص من جنسية عربية بتهريب كميات صغيرة بواسطة سياراتهم الخاصة، إحداها 49 حزمة قات، والأخرى 15 حزمة. وقد تم تسليمهم جميعًا لجهات الاختصاص.القنفذة النقطة الأمنية جنوب القنفذة القات شاحنة صهريج
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:19 AM
بعد إخفائها بطريقة احترافية داخل الشاحنة مساء اليوم
أحبط أفراد النقطة الأمنية جنوب القنفذة خلال هذا الأسبوع عددًا من محاولات تهريب عشبة القات الممنوعة، كان آخرها مساء اليوم؛ إذ تمكنوا من إفشال عملية تهريب 179 حزمة قات خلال محاولة سائق شاحنة "صهريج" تهريبها إلى جدة بعد إخفائها بطريقة احترافية داخل الصهريج، لكن فطنة رجال الأمن أبطلت حيلته.
كما تم إفشال عمليتَي تهريب أخريَين خلال هذا الأسبوع بالموقع نفسه بعدما قام أشخاص من جنسية عربية بتهريب كميات صغيرة بواسطة سياراتهم الخاصة، إحداها 49 حزمة قات، والأخرى 15 حزمة. وقد تم تسليمهم جميعًا لجهات الاختصاص.
، رجال أمن القنفذة يحبطون تهريب "قات" بواسطة صهريج ،
المصدر : الخليج 365
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