، وزير الطاقة: المستثمرون الذين لم يشتروا بالطرح الأوليّ لأرامكو "سيعضون أصابع الندم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه يوم عظيم للمملكة قيادة وشعبًا مع بدء تداولات أسهم الشركة بالسوق السعودية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لوكالة "روتيرز" في مدريد أمس الأربعاء: "إنه يوم عظيم للمملكة وللقيادة السعودية والشعب السعودي، وهو يوم رد الاعتبار والبرهان، وهو يوم النصر لأرامكو".

وتفصيلاً، أوضح الأمير عبد العزيز أنه في الأسبوع الماضي تجاوزت قيمة أرامكو بكثير 1.7 تريليون دولار، وتوقع أن المستثمرين الذين لم يشتروا في الطرح الأوليّ "سيعضون أصابع الندم" بعد تفويت الفرصة، ولسماعهم آراء.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء تداولات أرامكو في السوق السعودية؛ لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم؛ إذ قفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10 %) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أمس الثلاثاء أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يوم الأربعاء 1441/ 04/ 14هـ الموافق 2019/ 12/ 11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10 %.

وأوضحت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية؛ وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/ 04/ 14هـ الموافق 12 / 11 / 2019م في الساعة الـ9:30 صباحًا، وتنتهي في الساعة الـ10:30 صباحًا. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة الـ10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة الـ3:00 مساء.

علمًا بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة الـ9:30 صباحًا إلى الساعة الـ10:00 صباحًا؛ إذ سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة الـ10:00 صباحًا.وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أرامكو اكتتاب أرامكو