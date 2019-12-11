السعودية اليوم / تخريج دورات تدريبية بمركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي بجدة



جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي اليوم، حفل تخريج دورات تدريب الفرد الأساسي لأفراد المديرية العامة للسجون والمنعقدة في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي بجدة.

وضمت الدورات 593 خريجاً من منسوبي مديرية السجون أنهوا فترة تدريبهم وتأهيلهم على جميع المراحل في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي ، في إطار التعاون بين وزارة الحرس الوطني و وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ، التي تشجع على التعاون بين القطاعات العسكرية لرفع الإنتاجية وتبادل الخبرات والمهارات، التي تسهم بدورها في رفع مستوى الجاهزية لدى القطاعات على المستويات كافة.

وبدأ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء ركن تركي بن حمود العنزي كلمة توجيهية للخريجين حثهم فيها على التفاني والإخلاص وبذل المزيد من الجهد للقيام بالواجبات والمهام الموكلة لهم على أكمل وجه، مشيدا بجهود مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي والمستوى المشرف والبرامج التدريبية المتطورة التي يقدمها للمتدربين متمنيا للخريجين التوفيق والسداد في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

بعد ذلك ألقى قائد مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء ركن حسن بن علي الحربي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور، معبراً عن تهنئته للخريجين ومقدراً الجهود التي بذلوها خلال تدريبهم بالمركز، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في حياتهم العملية المقبلة.

بعدها ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الخريج ناصر بن محمد الأسمري عبر فيها عن سعادته هو وزملائه بفرحة التخرج، مشيدا بالتطور الذي شهده في مركز التدريب وما قدمه لهم من برامج تعليمية وتدريبية متقدمة.

إثر ذلك بدأ العرض العسكري، حيث قدمت مجموعة من الخريجين بعض الفرضيات والمهارات العسكرية وعروض الدفاع عن النفس، تلاها أداء قسم الولاء والطاعة من قبل الخريجين، ثم قام مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين.

مما يذكر أن التعاون بين مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي والمديرية العامة للسجون هو الثاني في مجال التدريب فقد سبق أن عقدت دورة مماثلة لمنسوبي المديرية بنفس مركز التدريب.

حضر حفل التخرج مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء الدكتور عبدالله بن فضل الشهري، وعدد من المسؤولين في الحرس الوطني بالقطاع الغربي والمديرية العامة للسجون وبعض ممثلي القطاعات العسكرية بمنطقة مكة المكرمة.

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23:40ت م

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