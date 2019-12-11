

الدوادمي 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

التقى مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي بمكتبه اليوم بالمدير الإقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بمنطقة الرياض رامي القصير بحضور رئيس خدمات الطلاب بالإدارة مطلق العصيمي ومشرف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالإدارة أحمد العتيبي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير آلية العمل، وبحث المعوقات التي تواجه تشغيل النقل التعليمي بتعليم الدوادمي، وإيجاد الحلول الممكنة لتحسين خدمة النقل التعليمي المقدمة لطلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة.

وأكد السبيعي على الدور الرئيس الذي تقدمه شركة تطوير للنقل التعليمي لخدمة الطلاب والطالبات لمواصلة مسيرتهم التعليمية بكل يسر وسهولة من خلال خدمات النقل المدرسي.

// انتهى //

22:02ت م

0304





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يناقش آلية تطوير عمل النقل المدرسي لمدارس المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.