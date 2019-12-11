السعودية اليوم / الجمارك في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون



الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

تمكنت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في جمرك البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة والإمارات من إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن مفتشي الجمارك ضبطوا 10 ملايين و100 ألف حبة كبتاجون حاول سائقا شاحنتين إدخالها لأراضي المملكة.

وأضافت أن مفتشي الجمارك ضبطوا في البداية سائق إحدى الشاحنتين الذي اعترف أثناء التحقيق معه عن عزم صديق له تنفيذ عملية تهريب مماثلة عبر المنفذ نفسه.

وتعدّ هذه المحاولة – بحسب هيئة الجمارك – من أكبر محاولات التهريب، وجرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للقبض على الأشخاص الذين كان من المفترض أن يستقبلوا الكمية.

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22:00ت م

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