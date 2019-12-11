شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون وأمريكا يناقشان أوجه الشراكة الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل
كما ناقش الجانبان نتائج اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض أمس، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومملكة بلجيكا في المجالات السياسية والأمنية والتجارة والاستثمار، وبرامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة .
كما ناقش اللقاء مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة العنف والتطرف التي عقدت في الأمانة العامة خلال شهر أكتوبر 2019م، ومناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة العنف والتطرف.
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