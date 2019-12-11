شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون وأمريكا يناقشان أوجه الشراكة الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

ناقش الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم، مع روبرت غرينواي، من إدارة الشرق الأوسط التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أوجه الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وإستراتيجية التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط، والجهود القائمة لتنفيذها.

كما ناقش الجانبان نتائج اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض أمس، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومملكة بلجيكا في المجالات السياسية والأمنية والتجارة والاستثمار، وبرامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة .

كما ناقش اللقاء مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة العنف والتطرف التي عقدت في الأمانة العامة خلال شهر أكتوبر 2019م، ومناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة العنف والتطرف.