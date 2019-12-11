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2019-12-12 فيديو.. تقنية جديدة لرصد مخالفات السرعة في #جدة تتسم بالسرعة والدقة متابعات الخليج 365 - جدة بدأ المرور السري في الرصد الآلي لمخالفات السرعة بمحافظة جدة، وذلك باستخدام تقنية تُسمى “جاتسو”. وأوضح المرور السري، أن تلك التقنية تُمكّن من رصد مخالفات السرعة عبر سيارات مدنية، للمركبات الصغيرة والكبيرة في كلا اتجاهي الطريق. Advertisements وتعتمد تلك التقنية على رصد المخالفات عن طريق التحرك، ويتسم بالدقة والسرعة. شارك الخبر

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