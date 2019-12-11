فيديو.. مواطن يروي كيف تم فصله من العمل بسبب الإيدز

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث مواطن وزوجته عن تفاصيل إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” ومعاناته في العمل بعد معرفة خبر مرضه.

وظهر متابعات الخليج 365 ويدعى “أبو ماجد” في لقاءٍ ببرنامج “معالي متابعات الخليج 365”، مغطيًا وجهه ومغيّرًا صوته بناءً على طلبه، حيث قال: إنه اكتشف إصابته بالمرض عقب إجرائه تحاليل طبية بعد فترة من خضوعه للحجامة استمرت 4 أشهر متواصلة.

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وقال: “إنه تم طي قيده من العمل بعد معرفة مديره خبر إصابته بالإيدز، الأمر الذي كان له بالغ الأثر النفسي عليه وعلى أسرته وزوجته التي فوجئت أيضًا بذلك، ولكنها صمدت بجانب زوجها لدعمه في محنته”.

وأعرب “أبو ماجد” عن استيائه من الطبيبة التي قامت بإبلاغ أهله هاتفيًّا بخبر الإصابة، الأمر الذي خلق مشاكل أسرية مع الأهل ما اضطره إلى نقل محل إقامته لمنطقة أخرى.

كما روت الزوجة معاناتها مع إدارة المستشفى عند ولادة آخر طفلين، ومطالبتهم بتحليل لها لضمان خلوها من الإصابة بالمرض، الأمر الذي أثقل كاهلها في وقت كانت في أمس الحاجة للرعاية الطبية.

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