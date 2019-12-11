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التشهير بمنشأة عرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية بـ #مكة
خالفت نظامي مكافحة الغش والبيانات التجارية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة تختص في تجارة الدقيق ومنتجات العطارة بمكة المكرمة وممثل المنشأة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، ومنتجات تحمل ادعاءات طبية مضللة، بالإضافة إلى كمية أخرى من المنتجات التي لا تحمل بيانات تجارية واضحة للمستهلك، حيث تضمنت المنتجات قهوة ومكسرات وحلويات ومستحضرات تجميل.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
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