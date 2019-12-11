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فيديو من #المملكة في المقطع الدعائي لـ iPhone 11 Pro
التقط في صحراء الخرارة
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
شاركت شركة آبل اليوم، مقطع فيديو جديدًا في سلسلة Shot on iPhone المستمرة، والتي تظهر إمكانيات التصوير لـ iPhone 11 Pro.
صُور الفيديو في صحراء الخرارة في المملكة، ويوضح مجموعة من الدراجين يتنافسون بالسيارات والدراجات الرياضية عبر الكثبان الرملية.
وجاء في وصف الفيديو: في واحدة من أصعب التضاريس في المملكة، انظر كيف دفع هؤلاء الشباب بأنفسهم إلى أقصى الحدود.
تم التقاط الفيديو بهاتف iPhone 11 Pro بدقة 4K، وكانت شاركت آبل عشرات الصور ومقاطع الفيديو في سلسلة Shot on iPhone على مدار السنوات القليلة الماضية، وقامت بتحديث المحتوى عند إطلاق كل هاتف ذكي جديد.
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