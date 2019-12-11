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2019-12-11 صور.. إصابات في حريق شقة بـ#المدينة_المنورة تم السيطرة عليه وإخماده متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، إخماد حريق بحي الحرة الغربية. وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: “تبلغنا عند الساعة 10:45 عن حادث حريق بحي الحرة الغربية بطريق السلام النازل بالمدينة المنورة”. Advertisements وأضاف الجهني أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في شقة بالدور الأرضي في مبنى مكون من ثلاثة أدوار تم مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده، ونتج عن الحادث حالتا إصابة تم نقلهما إلى المستشفى، حيث تم خروجهما لاحقًا بصحة جيدة، وسلم الحادث لجهة الاختصاص. شارك الخبر







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