- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم تصفية تُعلن أرباح مساهمتي مخطط الصفوة والنخيل بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تصفية تُعلن أرباح مساهمتي مخطط الصفوة والنخيل بمكة
في جدة ومكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم الأربعاء، عن البدء بصرف أرباح المساهمين في مساهمة مخطط الصفوة بجدة، ومساهمة مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة.
وأوضحت تصفية، أن أرباح مساهمة مخطط الصفوة بجدة تجاوزت 215%، حيث بلغت قيمة البيع 416 مليون ريال تقريبًا، والمساهمة عائدة إلى شركة السلامة والقباع العقارية.
وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن نسبة أرباح مساهمة مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة وصلت إلى 300%، وقيمة البيع 251.2 مليون ريال، وهي عائدة لمكتب المربعات العقارية، للمساهمين في الأرض قبل استغراق جميع مساحاتها وفق قائمة المحاسب القانوني.
وأشارت إلى أن صرف الأرباح سيكون نقدًا للمساهمين غير المطبقين لأسهمهم، فيما يحصل المساهمون المطبقون لأسهمهم على أراضٍ بدلًا عن النقد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تصفية تُعلن أرباح مساهمتي مخطط الصفوة والنخيل بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.