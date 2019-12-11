شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: مصرع طفل سقط في منهل صرف صحي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)
توفي طفل من الجنسية السورية يبلغ من العمر خمس سنوات اليوم (الأربعاء)، إثر سقوطه في منهل صرف صحي في حي شوران بالمدينة المنورة.
ووفقاً للمتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، جرى انتشال جثمان الطفل من قِبل رجال الدفاع المدني، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.
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