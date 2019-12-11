شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثانية من «مزاد النخبة» للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وسط حضور قوي لكبار ملاك ومنتجي الإبل، انطلق «مزاد النخبة» للإبل في نسخته الثانية ضمن أنشطة نادي الإبل، وبحضور ومشاركة أكثر من 700 شخص ما بين ملاك ومنتجين في منطقة الصياهد، 140 كم عن العاصمة الرياض.

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وشارك في المزاد الذي ينظمه نادي الإبل نخبة من الفرديات، في مقدمتها بنات الفحلين الشهيرين "الكنق" و"عجلان"، وفحول الأمير سلطان بن محمد، والفردية السعودية الحاصلة على المركز الأول في فئة فردي الدق مجاهيم، في النسخة الثالثة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي أقيم العام الماضي، وتعود ملكيتها للأمير عبدالرحمن بن خالد آل سعود.

كما شارك في المزاد جميع الألوان من الفرديات، بعضها يعرض لأول مرة للبيع وجديدة على الساحة، إضافة إلى بعض السلالات القوية والقادرة على سد احتياجات المشاركين في النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينطلق 15 ديسمبر الجاري في مقر المهرجان في الصياهد.

وتجاوزت القيمة السوقية للفرديات التي حضرت المزاد أكثر من 20 مليوناً، ويهدف نادي الإبل من خلال المزاد إلى دعم الموروث العربي الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية.