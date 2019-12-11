شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكرم الفائزين في «تحدي القراءة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أهمية تبني القراءة كممارسة وثقافة مستمرة داخل المدرسة وبين الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أهمية القراءة في ترسيخ المعرفة واكتساب مهارات التفكير والتعبير والكتابة، منوهاً بمشاركة الأسرة في دعم أبنائها للقراءة، وتحفيزهم على المعرفة والبحث والإطلاع.

جاء ذلك خلال تكريمه اليوم (الأربعاء) الفائزين بجائزة تحدي القراءة العربي لعام 2019، حيث حققت مدرسة الإمام النووي في ينبع المركز الأول في المسابقة، كما حققت الطالبة جمانة المالكي المركز الثاني على المستوى العربي في تحدي القراءة.

Advertisements

وقال وزير التعليم: «الهدف ليس الحصول على الجائزة بقدر ماهو ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات في بيئات تعليمية مناسبة، ما أثمر عن حصول أبنائنا وبناتنا على مراكز متقدمة وتحقيقهم التفوق في جميع مراحل المسابقة، نظير ما قدم لهم من تهيئة وتدريب مستمرين مع معلميهم».

وأضاف: «هذه المنجزات الوطنية تضاف إلى سجل المملكة الحافل في المسابقات العلمية والتعليمية، واهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وبناتها في جميع مشاركاتهم الدولية على مختلف المستويات».

وقدّم آل الشيخ شكره للقائمين على جائزة تحدي القراءة العربي، نظير الجهود التي قدموها لترسيخ ثقافة القراءة في الوطن العربي، وتخريج جيل قادر على القراءة والبحث عن المعرفة.