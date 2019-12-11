تأمين صحي للمعتمر بـ189 ريالا شهريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
وقع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن ورئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين سليمان الحميد أمس اتفاقية للتأمين على معتمري الخارج، حيث سيجري ربط التأمين بالتأشيرة على أن تفعل الوثيقة فور وصول المعتمر للمملكة.
وبلغت رسوم التأمين الشامل لتأشيرة العمرة 189 ريالا لمدة شهر، متضمنة مزايا عدة.
وأوضح الدكتور بنتن لـ«مكة» أنه بإمكان المعتمرين في حالة انتهاء التأمين المحدد بشهر التمديد لشهر آخر من خلال شراء بوليصة ثانية عن طريق المراكز المنتشرة في المنافذ أو المطارات.
من مزايا التأمين:
- تعويض 500 ريال كحد أقصى عند تأخر الرحلات
- تعويض 5000 ريال حد أقصى عند إلغاء الرحلة
- 10000 ريال حد أقصى لإعادة جثمان المتوفى
- 100,000 ريال كحد أقصى تعويض الوفاة العرضية نتيجة حادث
- 100,000 ريال كحد أقصى تغطية صحية للحالات الطارئة
- التعويض عن الحادث الكبير يصل إلى 380 مليون ريال
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