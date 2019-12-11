، "أمشي.. لصحتي" برنامج صحي ينظمه "تعليم صامطة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف طلاب المدارس ومعلمي التربية البدنية والإرشاد الصحي

ينظم مكتب تعليم صامطة، ممثلاً في وحدة الصحة المدرسية وشعبة التربية البدنية، غدًا الخميس، برنامجًا صحيًا "أمشي.. لصحتي" بالممشى المقابل للكلية التقنية بصامطة، كما يصاحب البرنامج معرض صحي توعوي بمتوسطة عبدالله بن سلمة، ودروس تطبيقية لمعلمي التربية البدنية.

وأكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، والمكتب على نشر ثقافة المشي والصحة البدنية بين الطلاب وكل أطياف المجتمع، وتعزيز حب الرياضة كوسيلة تربوية هدفها إعداد الناشئة القوية المؤمنة بالدين المطيعة لولاة الأمر والمحبة لوطنها مرحبًا بوكيل المحافظة موسى عواف والجهات الأمنية والصحية المساندة للبرنامج وبروساء الدوائر الحكومية.

وأضاف "الصميلي" أن رياضة المشي لها فوائد عدة منها المحافظة على صحة القلب والوقاية من عدة أمراض في مقدمتها السمنة والسكري والضغط ، ويساعد على إنزال الوزن، مقدمًا الشكر للمدير العام للتعليم على دعمه لجميع برامج المكتب، ولرئيس الشؤون المدرسية ولرئيس الشؤون التعليمية بالمكتب، ورئيس قسم التربية البدنية بالإدارة العامة للتعليم.

وأوضح رئيس الشؤون المدرسية بمكتب تعليم صامطة جابر بن محمد جبيع، أن البرنامج سينطلق في الساعة 7:00 صباحًا، حيث يبدأ من الممشى المقابل للكلية التقنية بصامطة، وينتهي بمتوسطة عبدالله بن سلمة، مستهدفًا طلاب المدارس ومعلمي التربية البدنية والإرشاد الصحي. كما يشارك رؤساء الدوائر الحكومية انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

وبعد ذلك سيتم البدء في الدروس التطبيقية لمعلمي التربية البدنية، ثم تدشين المعرض الصحي والرياضي المصاحب مقدمًا شكره لمدير المكتب على دعمه للبرنامج، كما قدم الشكر لمشرفي الصحة المدرسية والتربية البدنية بالمكتب ومعلمي التربية البدنية والمرشدين الصحيين على التنظيم والمتابعة.