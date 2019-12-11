، شاهد.. السفير "آل جابر" يلتقي وفد منظمة "أطباء بلا حدود" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على شرح تعريفي بالجهود السعودية في اليمن

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، وفدًا من منظمة أطباء بلا حدود، في مقر البرنامج بمدينة الرياض، حيث اطلع الوفد على شرح تعريفي بالجهود السعودية في اليمن.

وضم الوفد كلاً من: أنطوان بلير ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكارولين سوغان مدير برامج المنظمة في اليمن، وتشارلز قوادري مدير برامج المنظمة في اليمن.

وقدم منسوبو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شرحًا تعريفيًا عن مشروعات البرنامج التنموية في اليمن.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البرنامج والمنظمة.