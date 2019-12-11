، "مدني المدينة" ينتشل جثة طفل سوري بعد سقوطه بمنهل صرف صحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أخمد حريقًا نتج منه إصابتان وتم نقلهما للمستشفى وخرجا بصحة جيدة

انتشلت فِرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ظُهر اليوم الأربعاء جثة طفل سوري، يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد سقوطه في منهل صرف صحي بحي شوران بالمدينة، فيما باشرت الفِرق حادثة حريق أخرى في شقة بالدور الأرضي في مبنى مكوَّن من ثلاثة أدوار، وتمت السيطرة عليه، وإخماده.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ عند الساعة الـ١٤:٢٩ من ظُهر اليوم الأربعاء عن سقوط طفل في منهل صرف صحي بحي شوران بالمدينة المنورة.

وأشار "الجهني" إلى أنه تم توجيه فِرق الدفاع المدني ‏للموقع، وعند الوصول اتضح غرق طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات، سوري الجنسية، وكان متوفَّى، وتم إخراجه من قِبل فِرق الدفاع المدني، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

وأضاف "الجهني" بأنه ورد بلاغ آخر عن حادث حريق بحي الحرة الغربية بطريق السلام النازل بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع.

وأكد أن الحادث حريق في شقة بالدور الأرضي في مبنى مكون من ثلاثة أدوار، وتمت مباشرة الحريق، والسيطرة عليه، وإخماده. وقد نتج من الحادث حالتا إصابة، تم نقلهما إلى المستشفى، وخرجا لاحقًا بصحة جيدة، وسُلم الحادث لجهة الاختصاص.

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