، بالفيديو.. "العرفج": اكتتاب أرامكو جعل السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بتحويل المسار الثانوي إلى أكاديميات تخدم سوق العمل

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن جرس ‫أرامكو يقرع معلنًا تاريخًا جديدًا، وأن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" وعد فأوفى.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن القمة الخليجية توحي بأن "لَمّ الشمل" اقترب. ومن أجمل صور القمة حيوية صورة خادم الحرمين، وفرحة الناس بظهوره. أما حرصه على استقبال ضيوف القمة بالمطار فيدل على أن السعودية تحترم الآخرين، وتُقدِّرهم، وتُجلُّهم.

كما أكد عامل المعرفة أن استمرار صرف بدل المعيشة خبرٌ يعني الكثير للبسطاء.. والفرق البيِّن بين الفقر والغنى يكمن في كلمة واحدة، هي "القناعة".

وتعليقًا على خبر عدم الاشتراط على المطاعم ضرورة توفير بوابة للعزاب وبوابة أخرى للعائلات علق "العرفج" قائلاً: "إلغاء شرط دخول العزاب من باب والعوائل من باب آخر يجعلنا مجتمعًا مدنيًّا".

وفي سياق متصل، تمنى عامل المعرفة أن يصاغ قرار تحويل المسار الثانوي إلى أكاديميات بطريقة تخدم سوق العمل.. وأضاف بالقول: "نقول لآل الشيخ: نواياكم نحو المعلمين جيدة، لكننا نريد ترجمتها إلى أفعال".



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