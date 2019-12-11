بالفيديو.. بدء الرصد الآلي لمخالفات السرعة في جدة

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الرياض - علي القحطاني - بدأ المرور السري، في الرصد الآلي لمخالفات السرعة بمحافظة جدة، وذلك باستخدام تقنية تُسمى «جاتسو». وأوضح المرور السري، أن تلك التقنية تُمّكن من رصد مخالفات السرعة عبر سيارات مدنية، للمركبات الصغيرة والكبيرة في كلا اتجاهي الطريق. وتعتمد تلك التقنية، على رصد المخالفات عن طريق التحرك، ويتسم بالدقة والسرعة.

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