شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. « العرفج » : اكتتاب أرامكو جعل المملكة في واجهة الاقتصاد العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عامل المعرفة ” أحمد العرفج ” ، اليوم الأربعاء، على أن اكتتاب أرامكو جعل المملكة في واجهة الاقتصاد العالمي.

وقال عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي ” يا هلا بالعرفج ” جرس ‎أرامكو يقرع .. معلنا تاريخا جديدا، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعد فأوفى.

وأضاف عامل المعرفة أن استمرار صرف بدل المعيشة خبرٌ يعني الكثير للبسطاء.. والفرق البيِّن بين الفقر والغنى يكمن في كلمة واحدة، هي ” القناعة ” .

وعن خبر عدم الاشتراط على المطاعم ضرورة توفير بوابة للعزاب وبوابة أخرى للعائلات قال ” العرفج ” ” إلغاء شرط دخول العزاب من باب والعوائل من باب آخر يجعلنا مجتمعًا مدنيًّا ” .